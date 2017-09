Linda (33) en Kim (28) onderscheiden voor hun heldendaad in Zwolle

Daar stonden ze met hun aanhang, een half jaar later: slachtoffer Antoinette en haar redders Kim en Linda. In de hal van het gemeentehuis, wachtend op de burgemeester. ,,Bijzonder en fijn om elkaar terug te zien”, vond Kim. ,,Zo voel ik dat ook”, zei Linda. Antoinette, knikkend: ,,Anders ik wel.” Ze blikten terug op zaterdagmorgen 1 april.

Lees ook Auto te water in Zwolle: automobiliste gewond Lees meer

Het was tegen twaalven toen Antoinette op de Wijheseweg van Deventer richting woonplaats Zwolle reed. Vreeling: ,,Ik weet niet meer hoe, maar ineens lag ik met mijn auto in het water. Artsen denken achteraf dat ik last kreeg van hartritmestoornissen, daardoor even ‘weg’ was en de macht over het stuur verloor.”

Plons

Volledig scherm Uitreiking van de oorkonde en eremedailles van de reddingsbrigade door de burgemeester aan de twee "helden" die mevrouw in het midden gered hebben nadat zij met haar auto in het water was gekomen. © Frans Paalman Linda, die uit tegengestelde richting kwam: ,,Ik hoorde een grote plons en zag water omhoog komen. Ik zette in een reflex mijn auto aan de kant en zag haar auto in het water liggen. Ik moest een hek over en drie meter naar beneden springen om in de buurt te komen.”

Kort achter Linda, reden Kim en haar kinderen van 1 en 2. ,,Er lag een grote plas op het wegdek en ik zag mensen stoppen. De kinderen lagen te slapen, ik ben ook gestopt, deed de deuren op slot en ging achter Linda aan.”

Roes

Antoinette, die weer bij was: ,,Het water was zó koud... Het leek of ik in een roes zat, ik was volkomen rustig en heb zelf de hulpdiensten kunnen bellen. Die waren al onderweg. Vond ik raar.” Die waren al gebeld door Zwollenaar Charles Rommelaar, die voor zijn coördinatie tijdens de reddingsactie een oorkonde zal ontvangen.

Linda: ,,We besloten het water in te gaan toen bleek dat ze de autodeur niet open kreeg door het slib. We zijn erin gegaan en hebben de deur opengemaakt, waarna we haar op de kant hebben gekregen.”

Huilen

Antoinette ‘brak’ toen ze vanaf de kant zag hoe haar motorklep omhoog was gebogen. ,,Op dat moment besefte ik hoeveel geluk ik had. Vind het nog steeds ongelooflijk hoe rustig deze twee dames waren en hoe onvoorstelbaar professioneel zij en Charles samenwerkten. Terwijl ze elkaar niet kenden.”

Volledig scherm De automobiliste raakte van de weg en reed met haar auto het water in. © Hugo Jansen Ze vertelde verder dat ze een week in het ziekenhuis lag, maar daarna snel weer aan het werk is gegaan. Dat ze verder nergens meer last van heeft. ,,Het is soms alleen lastig als ik langs de bewuste plek rijd. Het had zó anders kunnen aflopen...” Linda: ,,Dat had het zeker, je bent door een kleine ruimte het water ingeschoten en hebt daarbij een vangrail, een boom en een lantaarnpaal gemist.”

Heldendaad

Linda en Kim vertelden dat ze na hun heldendaad weer achter het stuur kropen om droge kleding aan te trekken thuis en zo gingen ze verder met hun leven. Al vond Kim: ,,Ik had het fijner gevonden als we elkaar na het ongeluk iets eerder hadden teruggezien. Maar dit voelt goed, zeker omdat het positief wordt afgesloten.”

En toen werd het drietal ontboden op de werkkamer van burgemeester Meijer. De twee redders kregen daar van hem namens de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen oorkondes en erepenningen, waarna een bizarre uitsmijter volgde.

Aanslag