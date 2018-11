Linda uit Zwolle knokt voor een toekomst en start crowdfunding voor stamceltherapie

Zwolse winkel Pistache failliet verklaard

13:22 ‘Mixstore’ Pistache in Zwolle is failliet. De winkel kondigde deze week nog aan om binnenkort te verhuizen van het Eiland naar een pand in de Weeshuispassage. De eigenaar van Pistache wil nog niets zeggen over de achtergronden van het faillissement.