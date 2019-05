Linten knappen: Hoevenbrug bij Zwolle nog even niet verwarmd, omleiding duurt langer

Verzekering

Wegdekverwarming in de openbare ruimte komt weinig voor. De proef in Zwolle is uniek voor de provincie Overijssel, liet de gemeente Zwolle eerder weten. Het principe van de verwarming is in grote lijnen overal hetzelfde. Onder het asfalt of beton wordt een verwarming aangelegd. Sensoren in het wegdek houden in de gaten hoe warm of koud het is, maar ook de vochtigheid. Vriest het of valt er sneeuw, dan schakelt de verwarming zichzelf in.