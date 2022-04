Lintje geen verrassing voor Zwolse COC-pioniers na ‘belletje uit Brazilië’, maar dat wist niemand

Vrijdag kregen beide mannen een koninklijke onderscheiding voor hun bijdrage aan de zichtbaarheid en acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap in Zwolle. Als een verrassing kwam het lintje niet voor Ter Horst en Duinkerken die tot het laatste moment iedereen in de waan lieten dat ze van niks wisten. Maar iemand had zich versproken, vertelt Ter Horst. ,,Een vriendin in Brazilië wist niet precies hoe zoiets gaat en feliciteerde ons in oktober al.’’