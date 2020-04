Lintje voor Freddy en Marietje uit Windesheim, die huis en hart openstellen voor mensen in nood

Niemand doet vergeefs een beroep op Freddy en Marietje Kluiver (beiden 62) uit het dorp Windesheim bij Zwolle. Ze stellen hun hart en huis open voor mensen in nood, bijvoorbeeld alleenstaande jonge Syrische vluchtelingen. Die krijgen een warme plek in hun gezin, zo lang als het nodig is.

Volledig scherm Freddy Kluiver wordt toegesproken door burgemeester Snijders, terwijl zijn vrouw Marietje geëmotioneerd meeluistert. © Jenny Dunnewind

Voor deze en andere verdiensten is het echtpaar vrijdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In totaal zijn vijftien Zwollenaren onderscheiden tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Vanwege de coronacrisis was er geen bijeenkomst, maar werden alle gedecoreerden gebeld met het heuglijke nieuws.

Het telefoontje van burgemeester Snijders van Zwolle kwam toen het echtpaar Kluiver in de tuin koffie zat te drinken met enkele vrienden. Die hadden hen net plechtig een groot kartonnen lintje opgespeld omdat Marietje vorig jaar bij wijze van grap had geroepen dat ze ‘wéér geen uitnodiging‘ had gekregen om naar het gemeentehuis te komen.

‘Zo mooi dat we dit samen hebben gekregen‘

Toen tijdens het koffie drinken de telefoon ging dacht ze dat ook dát onderdeel was van de act van hun vrienden. Maar toen ze eenmaal door had dat het écht de burgemeester was, sloeg ze de hand voor de mond en kwamen de waterlanders. Ook echtgenoot Freddy kreeg het even later te kwaad toen ook hij door de burgemeester werd toegesproken. ,,Zo mooi dat we dit samen hebben gekregen", zegt Marietje. ,,We hebben altijd gezegd: we gaan samen voor de dingen die in ons huwelijk op ons pad komen."

Vader en moeder van Windesheim

De lijst van verdiensten van het echtpaar is lang. Freddy Kluiver is een drijvende kracht binnen de Hervormde Gemeente Windesheim en is nauw betrokken bij de zorg voor het behoud van landgoed Windesheim. Zijn echtgenote is een belangrijke spil in de dorpsgemeenschap en niemand doet vergeefs een beroep op haar. Ze is uitvaartleider bij de Hervormde Gemeente, leidt de vrouwenvereniging en staat mensen bij in rouwverwerking. Volgens de dorpsgenoten die hen voordroegen voor de onderscheiding, zijn Freddy en Marietje de liefdevolle en zorgzame ‘vader en moeder’ van Windesheim.