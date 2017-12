Lintje voor Zwolse prof. dr. Mart van Lieburg: 'boegbeeld van de medische geschiedenis'

Zwollenaar prof. dr. Mart van Lieburg heeft vanmiddag in Utrecht uit handen van burgemeester Henk Jan Meijer de koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen.

Van Lieburg wordt onderscheiden voor zijn gezaghebbende en grensverleggende verdiensten op het gebied van de medische geschiedenis.

Boegbeeld

Emeritus hoogleraar prof. dr. Mart van Lieburg is het landelijk boegbeeld van de medische geschiedenis en was als onderzoeker en docent ‘enig in zijn soort’. Een reputatie die hij in de afgelopen 45 jaar tot zijn emeritaat in maart 2017 heeft opgebouwd als (bijzonder) hoogleraar Medische Geschiedenis in Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Leiden. Mart van Lieburg staat voor historische methodologie en uitvoerig en deskundig archief- en bronnenonderzoek. Kenmerkend is dat hij altijd dichtbij de medische praktijk bleef en de aansluiting zocht bij hedendaagse specialisten.

Canon

Hij is ook één van Nederlands productiefste onderzoekers en meest erudiete historici, met ontelbare boeken en artikelen in (inter)nationale tijdschriften op zijn naam. Iedereen die een publicatie over een medisch historisch onderwerp publiceert consulteert eerst 'Van Lieburg'. Bijzondere vermelding verdient zijn canon van de geneeskunde in Nederland.

Urk

Mart van Lieburg is een hoeder van het medisch erfgoed. Wat begon met een privéverzameling werd een openbaar leesmuseum op Urk met een unieke en veelomvattende collectie. Daarmee levert hij een waardevolle bijdrage aan de verzameling, interpretatie en ontsluiting van de medische geschiedenis. Het museum is uitgegroeid tot een ’trefpunt’ voor de medische geschiedenis in Nederland