Lintjes in Zwolle | Van Sinterklaas tot stadsomroeper: deze mensen krijgen een Koninklijke onderscheiding

met video Zwolse scouts oefenen alvast voor Nationale Herdenking op de Dam (en ze krijgen strakke orders mee)

In het provinciehuis in Zwolle lopen deze middag scouts met een krans door de gang. Nu overhandigen ze het plastic gevaarte nog aan twee vaders, maar op 4 mei kan het zomaar zijn dat ze oog in oog staan met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Spannend, erkennen ze. Maar ook: ‘Een eer’.