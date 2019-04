Lintjesregen: Hoe trots zijn de dragers?

Voor iedereen die tien jaar geleden werd beloond tijdens de lintjesregen, blijft het festijn een zwarte rand houden. Een dag later pleegde Karst Tates namelijk de aanslag tijdens Koninginnedag in Apeldoorn. Maar tijdens de uitreiking van de spelden zelf was het nog één en al vrolijkheid. Ook het prachtige weer hielp mee bij die feestvreugde.

Jan Kistemaker uit Zwolle werd in 2009 geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Een dag die hij nooit meer zal vergeten. ,,Ik ben er heel trots op. Eigenlijk heb ik het draaginsigne elk feestje op. Hij zit op mijn nette jas. Naar bruiloften, op 5 mei; dan heb ik dat jasje altijd aan.” Ontvangers van lintjes krijgen er twee: de originele, die bewaard moet worden en na overlijden door nabestaanden moet worden teruggegeven aan het Rijk, en degene die bedoeld is om te dragen.

Smoes

De Zwollenaar werd tien jaar geleden met een smoes naar het stadhuis gelokt. ,,Iemand anders zou een lintje krijgen. Mijn vrouw zei dat ik een net pak aan moest trekken. Toen ik daar aankwam, zag ik ineens allerlei familieleden zitten. Dan weet je genoeg… Het was een prachtige verrassing.” Kistemaker kreeg de onderscheiding voor jarenlang vrijwilligerswerk bij onder meer voetbalclubs en wijkverenigingen. En hij diende lang in het politiekorps. ,,Als ik het lintje draag, word ik er nog steeds op aangesproken. Het maakt me echt trots.”

Hanny Hage-Wansink uit Dronten heeft dat helemaal niet. Ook zij is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. ,,Is dat al tien jaar geleden? Ik kan het me niet meer precies herinneren.” Eigenlijk schaamt ze zich een beetje voor de onderscheiding. ,,Het was veel te veel eer. Ik heb ’m eigenlijk niet verdiend.” Waarom niet? ,,Ik kreeg het in de schoot geworpen. Ik heb op verschillende scholen gewerkt, kwam automatisch bij de vrouwenvereniging. Er zijn mensen die veel meer doen, maar niet opvallen. Zij zouden dat lintje moeten krijgen.”

Waardering

Wel is ze trots op de waardering. ,,Ik bewaar het lintje omdat het teruggegeven moet worden na mijn dood. Maar dragen doe ik ’m niet. Eenmaal wilde ik het lintje opspelden, maar toen ben ik het helemaal vergeten. Ik heb er sowieso weinig meer aan gedacht. Ook niet aan die dag zelf.”

Herman Sietsma uit Ermelo draagt het speldje dat hij tien jaar geleden kreeg alleen bij bijzondere gelegenheden. ,,Bijvoorbeeld toen ik koningin Beatrix ontmoet heb. Ik heb de draaginsigne verder zelden op. Niet dat ik me er voor geneer, maar het legt de aandacht zo bij mezelf. En dat hoeft van mij niet. Maar ik begrijp het volledig dat er ook mensen zijn die de onderscheiding juist vaak tonen.”

Geheime plek

Sietsma kreeg het lintje voor zijn vrijwilligerswerk in de cultuur- en muzieksector. ,,Ik was altijd al bij lintjesregen aanwezig. Voor mijn werk bij de gemeente Utrecht.” Hij vindt de lintjesregen erg belangrijk. ,,Het is een prachtig initiatief. Vooral als de mensen die heel veel doen, maar niet echt in het oog springen, er een krijgen. Daar probeer ik zelf ook voor te zorgen. Dit moet sowieso in stand gehouden worden.” Het lintje bewaart hij in de originele doos op een geheime plek.

Aanslag

Meneer Brouwer uit Klarenbeek heeft gemengde gevoelens bij het lintje. ,,De dag dat ik ’m kreeg, was het feest. Een heerlijke dag, vol zon. Het staat in mijn geheugen gegrift. Een dag later waren we in Apeldoorn, toen die aanslag plaatsvond. Dat was natuurlijk een vreselijke smet.”