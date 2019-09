Liquidatiepoging in woonwijk: Beruchte Zwollenaar doelwit van kogels?

De breedgeschouderde Zwollenaar ontsnapte zondagochtend vroeg ternauwernood aan een kogelregen in de buurt van de Van Disselstraat aan de rand van Stadshagen. De man, die geboren is in het dorpje Pesjawar in het noorden van Pakistan, woont al jaren in Zwolle. Volgens getuigen werd hij onder vuur genomen door mannen op een scooter, terwijl hij de auto uitstapte. De kogels vlogen in het rond. Het slachtoffer zou zelf teruggeschoten hebben, meldde een buurtbewoner, maar de politie wil daar in het belang van het onderzoek niets over kwijt.