Lisa (24) is misschien wel de mooiste vrouw van Overijssel: 'Ik ben er nu klaar voor'

Lisa Mohebbi (24) is misschien wel de mooiste vrouw van Overijssel. Zwolle heeft ze al in de pocket, want als enige stadgenoot strijdt ze om de titel Miss Beauty van Overijssel. Van de 480 kandidaten behoort ze bij de laatste twintig. "We zijn wel concurrenten, maar zo voelt het niet."

Vrienden en familie moedigden Lisa eerder aan om mee te doen aan missverkiezingen. “Ik was toen druk bezig met mijn hbo-opleiding en wilde mij eerst focussen op mijn studie. Nu, een aantal jaar later, ben ik werkzaam als mondhygiënist en dacht ik: waarom niet?”

‘Het slijt er al aardig in’

De concurrentie voor Miss Beauty of Overijssel was fors: 480 kandidaten meldden zich aan. Na Lisa’s aanmelding werd de Zwolse uitgenodigd voor een castingdag. “Tijdens deze dag moest ik mezelf voorstellen, mezelf presenteren in bikini en vragen beantwoorden in het Engels.” Tot haar aanmelding had ze nog geen ervaring met missverkiezingen of modellenwerk, ‘maar het slijt er al aardig in’.

Ik heb dit altijd al willen doen’

Dat het Lisa zo goed af gaat, komt misschien wel door vroeger. Van jongs af aan vindt ze het leuk om op een podium te staan. “Of het nou gaat om zingen of dansen. Ook hield ik ervan om samen met mijn oudere zussen foto’s te maken als ik mooie kleding aanhad en model voor ze stond. In dat opzicht denk ik dat ik dit altijd al heb willen doen. Maar wel pas als ik er echt klaar voor zou zijn, en dat ben ik nu.”

Volledig scherm Lisa Mohebbi. © Roy Froma.

Winkans beïnvloeden

Om kans te maken op de felbegeerde titel, zijn er verschillende factoren die haar winkans beïnvloeden. Zo kan je op Lisa stemmen met een sms en zamelt ze geld in voor kinderen die in armoede leven. “Dit gaat via de LINDA.Foundation. Met samenwerkingen met Zwolse ondernemingen probeer ik zoveel mogelijk geld binnen te halen. De opbrengst gaat naar gezinnen uit Overijssel die het hard nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege de inflatie.”

Catwalk en mediatraining

De finale is op 19 maart in Theater De Voorveghter in Hardenberg. “Tot die tijd zijn we hard bezig met de trainingsdagen waarin we sporten en catwalk- en mediatraining krijgen om een spetterende show neer te zetten. Een heel spannend en een leuk vooruitzicht.” Als ze wint, mag ze meedoen aan Miss Beauty of the Netherlands.

‘Het brengt ons dichter bij elkaar’

Ze ziet haar negentien medeprovinciegenoten niet als concurrent. “Alle meiden zijn onderling behulpzaam en sympathiek en we hebben met z’n allen veel plezier. We zijn wel concurrenten, maar zo voelt dat niet. Naar mijn idee brengt de ervaring die wij opdoen tijdens dit traject ons dichter bij elkaar.”

Stemmen op Lisa? Dat kan via een SMS met ‘Poll Overijssel Lisa M’ naar het nummer 3010. De actie van de LINDA.Foundation waarvoor Lisa geld ophaalt, vind je hier.