Lisanne en James volgden horecadroom van Wellington naar Zwolle tijdens de pandemie

Lisanne en James verhuisden vorig jaar van Wellington in Nieuw-Zeeland naar Zwolle, om samen een koffiezaak en lunchroom te beginnen. Ondanks behoorlijke tegenslagen van coronaregels en Nederlandse wetgeving rondom het opstarten van nieuwe horeca, is dit toch gelukt. Lisa’s Deli in Assendorp loopt en volgens Lisanne is het alles dat ze had gehoopt.

Met een klingel van de bel gaat de deur open. Van achter de toonbank klinkt een vriendelijke groet van James: ,,How are ya mate”, hoe gaat het met je. De vitrine is gevuld met broodjes en allerlei soorten koekjes en taart. Het is lekker warm binnen. Op de houten vensterbanken staan allerlei planten en er speelt zachtjes muziek. Samen met de geur van vers gebak en koffie zorgt dit voor een aangename sfeer in Lisa’s Deli in Assendorp.

Hoe komt het dat jullie in Nieuw-Zeeland woonden en toen in Zwolle een zaak zijn begonnen?

Lisanne: ,,James en ik werkten samen in Wellington, de hoofdstad van Nieuw-Zeeland. Doordat we veel samenwerkten, gingen we steeds meer met elkaar om en werden we verliefd op elkaar. We hadden allebei de droom ooit een eigen zaak te hebben. Dus we besloten samen iets te gaan doen, ook al wisten we toen nog niet precies wat.”

,,Ik miste mijn familie in Zwolle heel erg en toen het vaccin vorig jaar werd aangekondigd, hakten we de knoop door. We hebben al onze bezittingen in Wellington verkocht en zijn naar Zwolle gekomen om Lisa’s Deli te beginnen. Nu zijn we al sinds mei open en het is eerlijk gezegd alles waarvan ik droomde.”

Wat betekent de naam Lisa’s Deli?

,,De naam is ontstaan omdat alle vaste klanten in de zaak waar James en ik werkten mij Lisa noemden. En omdat we graag een deli wilden beginnen, is het Lisa’s Deli geworden. Een deli is een zaak waar je kant-en-klaar dingen kunt kopen. Alles is vlak van tevoren vers gemaakt.”

Was het moeilijk een eigen zaak te beginnen?

,,We hebben allebei erg veel ervaring in de horeca, maar zelf een zaak opzetten, was echt niet makkelijk. Zeker nu. We kregen heel lang geen vergunning van de gemeente door regels rondom het verstrekken van nieuwe horecavergunningen tijdens de pandemie.”

,,Daarnaast hadden we allebei nog nooit verbouwplannen gemaakt voor een lunchroom. En alles wat daarbij komt kijken, is best ingewikkeld. Ook de wetgeving in Nederland rondom het opzetten van een horecagelegenheid is heel anders dan in Nieuw-Zeeland. Daar zijn we flink tegenaan gelopen.”

James vult half in het Engels en half in het Nederlands aan dat bovenop al het gedoe met vergunningen hij ook nog een visum moest regelen en opnieuw zijn rijbewijs moest halen. Lisanne lacht: ,,Ik heb nog nooit zo veel met overheden aan de telefoon gehangen.”

Volledig scherm Lisa’s Deli in Assendorp © Frans Paalman

Wat zijn de grote verschillen tussen een horecazaak runnen in Zwolle of in Wellington?

James: ,,Wat koffie betreft, zijn de klanten hier veel makkelijker. De koffiecultuur in Nieuw-Zeeland is heel groot. Mensen drinken daar wel voor omgerekend 8 euro per dag koffie buiten de deur en zijn ook heel specifiek over hoe die koffie moet smaken. Dat is hier minder.”

,,Ik vind de mensen hier iets gezelliger. In Assendorp maken mensen graag een praatje terwijl ik hun koffie maak, dat vind ik leuk. Daarnaast helpen mensen mij graag met Nederlands leren door extra langzaam te praten. Daardoor gaat mijn Nederlands erg vooruit, dat is fijn.”

Volledig scherm Lisanne en James achter de toonbank van Lisa's Deli in Assendorp © Frans Paalman

Daarna zegt hij in het Nederlands, met een grote grijns en een enorm Engels accent: ,,Een goedemorgen, heb jij nog plannen voor het weekend? Ik kan alleen meestal niet volgen wat mensen daarop antwoorden. Daarvoor is mijn Nederlands nog niet goed genoeg, maar het is leuk om te oefenen.”

Hebben jullie nog ambities voor Lisa’s Deli?

Lisanne: ,,Voor nu niet. We hebben twee vaste krachten, zonder wie we niet kunnen, en iemand die af en toe komt helpen. Maar uitbreiden en nog iemand aannemen, is financieel niet mogelijk nu. James en ik hopen dat we in de toekomst de zaak kunnen uitbreiden met een cateringkeuken, zodat we nog meer taarten, warm eten en salades op bestelling kunnen maken. Maar dat is voor de toekomst.”