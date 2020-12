LIVE | Albert Heijn bevestigt afspraak met boeren (onder meer in Zwolle), bij Jumbo in Raalte gaat protest door

KAART | Bijzonder corona-nieuws op Urk, drie zorgenkind­jes in Oost-Nederland

9 december Het aantal coronabesmettingen in Nederland is nog steeds hoog en ook in onze regio is nog geen daling zichtbaar. In Oost-Nederland werden het afgelopen etmaal 494 nieuwe besmettingen geteld, vijf meer dan een dag eerder, toen er wél een daling te zien was. Drie gemeenten zijn de zorgenkindjes, voor Urk is er juist goed nieuws.