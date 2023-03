LIVE | Bijna helft van stemmen in Dalfsen naar BBB, moeder Caroline van der Plas: ‘Heel erg trots’

In Zwolle stemden vannacht net na twaalven al vijftig studenten én de burgemees­ter

In het Academiehuis in de Grote Kerk in Zwolle zijn vannacht net na middernacht de eerste stemmen voor de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen uitgebracht. Burgemeester Peter Snijders en zo’n vijftig studenten stopten de eerste biljetten in de stembussen.