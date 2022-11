LIVE | Boeren eisen dat bestuurders uit provinciehuis komen in Zwolle: ‘Het is 400 tegen 1’

Honderden boeren protesteren vandaag in Zwolle. De actievoerders verzamelen zich voor het provinciehuis waar zij een brief willen overhandigen. Zij willen dat provinciebestuurders daarvoor naar buiten komen. In dit liveblog volg je alle ontwikkelingen.