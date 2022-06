LIVE | Boeren verlaten A28 bij Zwolle op verzoek van politie • Opnieuw trekkers in omgeving van huis minister Van der Wal

Zwolse Yvonne verwerkt haar dementie in voorstel­ling de Ongenode Gast: ‘Het leven houdt niet op’

Meedoen en ertoe doen. Dat is de gedachte achter het project Briljant!, waarbij ouderen hun verhaal vertellen met behulp van een kunstenaar. Zoals Yvonne (74), die vorig jaar de diagnose dementie kreeg. Ze werkte dit uit in een korte voorstelling te zien in het Zwolse Papenstraattheater.

24 juni