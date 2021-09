LIVE: Botos schiet GA Eagles op voorsprong tegen PEC Zwolle

LIVEBLOGHet is tijd voor de IJsselderby. Zondagmiddag, kwart over twaalf, trappen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle af voor de 63ste ontmoeting.

GA Eagles begint met flink wat surprises aan de Overijsselse voetbalclash. Justin Bakker, Isac Lidberg en Ragnar Oratmangoen zijn hun basisplaats kwijt. Joris Kramer maakt zijn basisdebuut voor GA Eagles, net als de Spanjaard Marc Cardona in de spits. Philippe Rommens keert terug als aanvallende middenvelder. De Duitse flankspeler Ogechika Heil heeft zijn plek op links behouden.

Drie verrassende namen in de opstelling bij PEC. Zo begint Art Langeler met Thomas van den Belt, Elikia Mbinga en Chardi Landu. Dat betekent dat vaste krachten als Dean Huiberts, Daishawn Redan en Eliano Reijnders op de bank beginnen.

Wedstrijdfeiten:

• In totaal speelden GA Eagles en PEC Zwolle 22 keer tegen elkaar in de Eredivisie. De Zwollenaren (W8-G7-V7) boekten één zege meer dan Go Ahead en maakten 3 goals meer dan de Eagles (33-30).

• GA Eagles en PEC Zweolle troffen elkaar 62 keer, 32 keer was PEC de sterkste, GA Eagles won 17 keer. In Deventer zijn beide clubs meer in evenwicht (13 Deventer zeges, elf Zwolse).

• PEC Zwolle won de laatste twee Eredivisieduels met Go Ahead Eagles (allebei 3-1), maar won nog nooit drie IJsselderby’s op rij op het hoogste niveau.

• GA Eagles (16e) beginnen voor het eerst sinds maart 1985 als hoger geklasseerde ploeg aan een Eredivisieduel met PEC Zwolle (18e), toen stond Go Ahead dertiende en PEC zeventiende.

• Alleen Ajax (31), PSV (26) en SC Cambuur (22) schoten in de eerste vier speelronden van dit Eredivisieseizoen vaker op doel dan Go Ahead Eagles (20 keer, net als Feyenoord).

• Warner Hahn kan de zesde speler worden die voor zowel Go Ahead Eagles als PEC Zwolle een IJsselderby in de Eredivisie speelt. Alex Kamstra, Jan Groeneweg, Mickey van der Hart, Rochdi Achenteh en Cees van Kooten gingen hem voor.

• PEC Zwolle won slechts één van de laatste vijf Eredivisiewedstrijden tegen gepromoveerde ploegen (W1, G2, V2): op 15 september 2019 won PEC met 6-2 van RKC Waalwijk.

• Voor het eerst sinds september 2003 bleef PEC Zwolle zonder Eredivisiegoal in vier opeenvolgende wedstrijden, het overkwam de Blauwvingers één keer dat de ploeg in vijf Eredivisieduels op rij niet tot scoren kwam (oktober 1978).

• Alleen Adam Maher noteerde dit Eredivisieseizoen meer balheroveringen (50) dan PEC-back Mees de Wit (39), Go Ahead-speler Luuk Brouwers staat vierde in dit rijtje met 35 heroveringen.

• Mustafa Saymak werd geboren in Deventer. Saymak was op 30 oktober 2016 in de Eredivisie trefzeker tegen Go Ahead Eagles. Bert van Marwijk (3), Jan van Dijk (2), Dick Schneider (2) en Barry Hulshoff (2) zijn de geboren Deventenaren die meerdere Eredivisie-goals maakten tegen de club uit hun geboortestad.

• Eliano Reijnders kan de eerste geboren Zwollenaar worden die tegen aartsrivaal Go Ahead scoort in de Eredivisie sinds Max Huiberts namens Roda JC op 23 mei 1993.

• Scheidsrechter Blom heeft de leiding in stadion De Adelaarshorst.

• Aftrap zondag 12.15 uur.