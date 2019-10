LIVE | Boze boeren met hooikanon en honderden trekkers in Zwolle

Kaart Deze straten in Zwolle moet je vermijden tijdens het boerenpro­test

10:18 Het is nu nog rustig in de Zwolse binnenstad-zoals onderstaande foto wel bewijst-, maar binnen nu en een paar uur is er grote kans op chaos. Het boerenprotest tegen stikstofregels brengt naar verwachting honderden boeren op de been. Bij het provinciehuis worden ruim 600 trekkers verwacht. Welke straten je moet vermijden? Dat leggen we hieronder uit.