LIVE | Corona in de regio: 189 nieuwe overledenen, minder nieuwe ziekenhuisopnames

Aantal muskusrat­ten in Oost-Nederland neemt drastisch af; dijken steeds veiliger

11:50 De strijd tegen de muskusrat - die dammen, dijken, oevers en kades kan slopen - is uiterst succesvol. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is het aantal vangsten in deze regio gehalveerd. In 2014 was het aantal vondsten zelfs twaalf keer zo hoog. ,,Ik ben trots op onze bestrijders”, zegt Johan Goos van Waterschap Drents Overijsselse Delta.