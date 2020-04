LIVE | Corona in de regio: Coronaboetes in Oldebroek en overheid roept op om ondanks het mooie weer vooral thuis te blijven

Vrouw maakt van 50 kilometer-weg in Zwolle een racebaan en is rijbewijs voorlopig kwijt

8:39 Een vrouw is vrijdagavond in Zwolle van de weg gehaald voor veel te hard rijden. Ze reed met een snelheid van 124 kilometer per uur over de Blaloweg waar een snelheidslimiet geldt van 50.