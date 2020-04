LIVE | Corona in de regio: Drie bewoners verpleeghuis in Meppel overleden

Waarom je geen boeken kunt ophalen bij de Stadkamer in Zwolle

16:00 Terwijl elders in het land afhaalbibliotheken uit de grond worden gestampt, besluit de Stadkamer in Zwolle om geen alternatieve diensten aan te bieden. ,,Hoe graag we dat ook zouden willen, maar de gezondheid van Zwollenaren staat voorop.’’