LIVE | Corona in de regio: eerste dode door corona in Flevoland en politiebewaking bij medicijnfabrikant Zeewolde

Het aantal doden in Nederland als gevolg van het coronavirus blijft stijgen. In een dag tijd zijn 43 mensen overleden aan COVID-19, in totaal zijn dat er nu 179. In een NL Alert roept de rijksoverheid Nederlanders op minstens anderhalve meter afstand te bewaren. ‘Bent u ziek of verkouden? Blijf thuis!’ is het nadrukkelijke verzoek. In dit liveblog houden we je op te hoogte.