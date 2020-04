LIVE | Corona in de regio: horecaondernemers in de rats en agenten houden balletje hoog bij hangplekken

video Corona-update | Buurman vindt longpa­tiënt in ademnood, dierenlab mag testen en ontroeren­de video Isala

1 april De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag: Buurman vindt naar adem snakkende longpatiënt in galerij in Apeldoorn, Isala slingert ontroerende video op facebook, de start van een mega-operatie in het dierenlab in Deventer en het hartverscheurende verhaal van dochters die beide ouders in Harderwijk verloren door het virus.