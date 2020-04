LIVE | Corona in de regio: journalist dringt verzorgingstehuis binnen en mensen blijven ondanks mooie weer thuis

• In totaal zijn al 1.651 mensen in Nederland overleden aan COVID-19.

• Volgens de nieuwste cijfers van vandaag stierven in een etmaal 164 mensen.

• Het aantal ziekenhuisopnames is 336 toegenomen.

• 16.627 mensen zijn in totaal positief getest. In de afgelopen 24 uur waren dat er 904.

• Op deze kaart houdt het RIVM het aantal ziekenhuisopnamen in Nederland bij.