LIVE | Corona in de regio: Ontroerend applaus voor patiënt in Deventer, tien nieuwe doden in Zwartewaterland

Belangrijkste feiten:

• Het dodental ten gevolge van het coronavirus is in Nederland de afgelopen 24 uur met 101 gestegen naar 1.867.

• Het aantal positief geteste mensen nam in Nederland toe met 952 personen. In totaal staat de teller nu op 18.803.

• Er kwamen 260 nieuwe ziekenhuisopnames bij.

• Op deze kaart houdt het RIVM het aantal ziekenhuisopnamen in Nederland bij.