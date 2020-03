LIVE | Corona in de regio: Oost-Nederland gaat winterse quarantaine-zondag tegemoet en kerken moeten improviseren

Verpleeg- en verzor­gings­hui­zen in regio klaar voor opname herstellen­de coronapa­tiën­ten uit Isala

28 maart De samenwerkende organisaties op het gebied van verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) rondom Zwolle zijn bereid herstellende coronapatiënten van ziekenhuis Isala over te nemen. Het gaat daarbij om patiënten die weliswaar besmet zijn, maar geen dringende medisch specialistische hulp meer nodig hebben. De eerste patiënten zijn inmiddels opgenomen in het Zonnehuis in Zwolle.