LIVE | Corona in de regio: Ouders weigeren kind af te geven aan ex en uitvaart live op laptop

De belangrijkste feiten:

• In totaal zijn er tot en met gistermiddag 3631 mensen in Nederland positief getest op corona

• NL-alert van de Rijksoverheid: Volg instructies overheid op, houd 1,5 meter afstand

• Oproep natuurorganisaties: blijf thuis, natuurgebieden zijn overvol

• Isala-ziekenhuis in Zwolle verwacht in de komende 2 weken een piek in het aantal nieuwe coronapatiënten

• Op deze kaart houdt het RIVM het aantal gemelde besmettingen in Nederland bij

• Van vrijdag 20 maart tot zaterdag (14 uur) overleden 30 mensen aan de gevolgen van corana. Hoeveel mensen sinds zaterdag zijn overleden, wordt zondag om 14 uur bekend gemaakt

• De afgelopen 24 uur zijn er 200 mensen meer opgenomen in de ziekenhuizen. Zaterdag viel de stijging van het aantal patiënten die werden opgenomen in het ziekenhuis op. Dat aantal steeg met meer dan 200 in 24 uur

• In totaal zijn 136 mensen in Nederland overleden aan COVID-19