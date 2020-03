LIVE | Corona in de regio: Politie stopt feestjes in Apeldoorn, ziekenhuizen slecht bereikbaar door storing

Belangrijkste feiten:

• Volgens de officiële cijfers van het RIVM zijn er in Nederland in totaal 10.866 mensen positief getest op het coronavirus.

• Het virus heeft aan 771 mensen in ons land het leven gekost. Uit de nieuwste cijfers die gisteren bekend werden blijkt dat er 132 doden in 24 uur bij kwamen.

• Het totaal aantal gemelde patiënten dat opgenomen is (geweest) in het ziekenhuis: 3.483.

• Op deze kaart houdt het RIVM het aantal gemelde besmettingen in Nederland bij