LIVE | Corona in de regio: Straatbingo in Emmeloord tegen coronaverveling én RIVM meldt 1000 nieuwe besmettingen

Belangrijkste feiten:

• In totaal zijn al 1487 mensen in Nederland overleden aan COVID-19.

• Volgens de nieuwste cijfers van vandaag stierven in een etmaal 148 mensen.

• Het aantal positief geteste mensen in Nederland staat nu op 15.723.

• Er liggen nu 1.273 mensen met corona op de intensive care.

• Op deze kaart houdt het RIVM het aantal ziekenhuisopnamen in Nederland bij.