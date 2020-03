LIVE | Dodental door coronavirus in Nederland verdubbeld naar 10

videoHet coronavirus beheerst het land. Vandaag werd bekend dat het dodental is verdubbeld naar 10. Het aantal besmettingen is opgelopen naar 804. De virusuitbraak leidt in onze regio tot drukte in de supermarkten, maar ook bijzondere initiatieven. In onderstaand liveblog volg je de laatste ontwikkelingen in Oost-Nederland.