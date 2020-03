LIVE | Gekte in supermarkten door coronavirus: wc-papier vliegt winkel uit

Onthulling 100 kilometer­bor­den begonnen: ‘Nieuwe snelheid direct van toepassing’

9:53 Over minder dan een week gaat de nieuwe maximumsnelheid in. Maandag 16 maart mag er op de Nederlandse snelwegen tussen 6 uur en 19 uur niet harder gereden worden dan 100 kilometer per uur. Rijkswaterstaat is echter al begonnen met het onthullen van de nieuwe borden, en dat is niet zonder gevolgen.