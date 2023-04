LIVE | Koude, maar zonnige start van Koningsdag in Oost-Nederland • Koning is in Rotterdam

Inchecken met bankpas of mobiel voor treinreis nu ook bij Blauwnet mogelijk: ‘Het verlaagt de drempel’

Op veel plekken in Nederland kon het al en ook in diverse treinen rond Zwolle is het vanaf deze maandag een optie. In- en uitchecken met een contactloze betaalpas, creditcard of mobiel kan vanaf nu bij Blauwnet, dat diverse trajecten in Oost-Nederland heeft.