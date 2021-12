LIVE | Lichtshow boven Apeldoorn, traditiegetrouw carbidgeknal op Beuseberg Holten

video Wegdromen bij treinrei­zen in de bergen? Rail Away laat nu gewoon het witte IJsselland­schap zien

Bij Rail Away zie je fantastische vergezichten vanuit de trein. Droom je weg bij plaatjes van mooie verre oorden terwijl het landschap voorbijtrekt. Het treinprogramma van de EO is al 25 jaar een absolute hit in binnen- en buitenland, maar in Nederland zijn de makers meestal niet te vinden. Totdat er ineens een lockdown is en Nederland onder een sneeuwdeken ligt. Het traject Zwolle-Zutphen in een winters landschap is vastgelegd op de karakteristieke wijze.

30 december