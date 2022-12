LIVE | ME grijpt in bij boerenprotest in Zwolle, ambtenaren naar huis gestuurd

Deventer artsen klagen over verspil­ling griepprik­ken: ‘Ze horen naar kwetsbare groepen te gaan’

De opkomst voor de griepprik is dit najaar aanzienlijk lager dan normaal, merken huisartsen in de regio Deventer. Er wordt gesproken over ‘prikmoeheid’ na alle vaccinaties tegen corona. En dat kan tot problemen leiden.

28 november