LIVE |Moeder van omgebrachte Deniz: 'Mijn moederhart staat in brand’

De emoties lopen hoog op tijdens de zitting als de familie van Deniz het woord neemt. De 12-jarige dochter van Deniz hoorde van haar moeder dat haar vader niet meer in leven was. Volgens het meisje was haar vader ‘iemand die niemand kwaad zou doen'. De laatste keer dat ze Deniz zag was in het ziekenhuis. Hij lag daar opgebaard. In stukken. ‘Ik kon het niet geloven en was heel bang’', zei ze. Ze vreest dat Mark de G., die ze al haar hele leven kent, ook haar gaat vermoorden.