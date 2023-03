LIVE | Moeder waarschuwt Caroline van der Plas • Kersvers bruidspaar stemt in Apeldoorn

Zwolle krijgt veel minder nieuwe huizen dan beoogd: ‘Te veel optimisme’

Slechts 247 woningen zijn er afgelopen jaar in Zwolle bijgekomen. Dit terwijl de gemeente tussen 2020 en 2030 totaal 10.000 nieuwe woningen bouwen als doel heeft. Een door de gemeente ingeschakeld bureau doet onderzoek naar de woningmarkt in Zwolle en luidt de noodklok over de komende jaren. ,,Zwolle barst van het planningsoptimisme, terwijl bouwlocaties versnipperd zijn.”