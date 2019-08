LIVE: No Surrender-kopstuk uit Zwolle voor de rechter

Opschud­ding om glazenwas­sers in Zwolle: ‘Nieuwe bedrijfs­naam, alles in orde’

19 augustus Het zal je gebeuren. Staan er ineens twee onbekende glazenwassers je ramen te lappen, terwijl je daar niet om hebt gevraagd. Meerdere straten in Assendorp en de Pierik in Zwolle stonden maandag in rep en roer om de onbekende schoonmakers. De politie rukte drie keer uit. Uiteindelijk lijkt het te gaan om een misverstand: de ‘vaste’ glazenwasser is overgenomen. ,,Goed dat mensen alert zijn en ons tippen’’, zegt de politie.