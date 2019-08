LIVE: Openbaar Ministerie wil No Surrender-kopstuk uit Zwolle voor 5 jaar de cel in hebben

No Surrender-kopstuk Ayhan Bilkoç (51) uit Zwolle gaat 5 jaar de cel in met aftrek van voorarrest, als het aan de officier van justitie ligt.

De Zwollenaar hoorde dinsdagmiddag de eis tegen zich eisen in de rechtbank in Assen. Daar staat hij op verdenking van diefstal met geweld en afpersing in vereniging; hij zou als security- en incassoman van de omstreden motorclub in Emmen meerdere afvallige clubleden geld en goederen afhandig hebben gemaakt. De Zwollenaar ontkent.

De Zwollenaar excuseerde zich bij aanvang van de zitting voor zijn woede-uitbarsting tijdens de vorige zitting. Bilkoc heeft een strafblad met veroordelingen voor geweldszaken, wapenbezit en verduistering.

De rechter ging tijdens de zitting eerst in op de gebruiken bij motorclub No Surrender, waarbij Bilkoc aangaf dat leden zich voor het leven verbinden aan de club. De Zwollenaar viel tijdens de zitting de rechter meermaals in de rede, als de rechter probeert de organisatie en mores te schetsen.

Smartengeld

Een slachtoffer zou hebben willen overstappen naar een andere chapter, waarna de situatie bij een clubavond in Oldebroek zou zijn geëscaleerd. Het OM verdenkt dat Bilkoç bij het slachtoffer thuis geld afhandig heeft gemaakt, maar de Zwollenaar gaf aan dat hij er was om contributie op te halen. Het slachtoffer eist 5200 euro smartengeld voor mentale als fysieke schade.

De Zwollenaar wordt ook verdacht van een mishandeling bij het clubhuis in Emmen. Als portier werd hij naar eigen zeggen opgedragen om een man, die geen lid was de motorclub, buiten te houden. Bilkoç ontkent de mishandeling, maar geeft toe dat hij zijn telefoon wilde afpakken om nummer te wissen. Die situatie liep vervolgens uit de hand. Van de diefstal van een gouden ring en een diamantje van de man ontkent Bilkoç iedere betrokkenheid. Ook ontkent de Zwollenaar de bedreiging en diefstal van een No Surrender-hesje, computer, printer, dvd-speler, sieraden en motorpapieren van een voormalig lid van No Surrender. Het slachtoffer, dat inmiddels is overleden, werd door Bilkoc betiteld als onbetrouwbaar.