LIVE | Overijssel en Gelderland per direct met boeren om tafel

Zit PFAS-gif ook in kunstgras? Ministerie doet onderzoek

14:01 In welke producten zijn de onverwoestbare chemische PFAS-stofjes allemaal verwerkt? Dat laat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitzoeken. GroenLinks wil bovendien van de minister weten of de giftige stoffen, die in de bouwwereld in Oost-Nedeland voor grote problemen zorgen, in kunstgrasvelden voorkomen.