Live: ProRail denkt dat Zwols station Stadshagen wél open kan

'Eigen persmoment'

De persconferentie van ProRail vindt plaats in het regiokantoor aan het Lübeckplein in Zwolle. De spoorbeheerder schrijft in de uitnodiging dat ProRails directeur projecten, Ans Rietstra, de pers wil bijpraten over de Kamperlijn, de onderzoeken die zijn uitgevoerd en de opening van het nieuwe station Zwolle Stadshagen. 'Ook lichten we dan graag toe waarom we daarin ons eigen persmoment kozen', aldus perswoordvoerder Aldert Baas in het bericht.