LIVE | Samen eten? Voorlopig even niet in het verzorgingshuis

videoHet coronavirus houdt ons land in zijn greep. Het dodental is opgelopen naar 10, het aantal besmettingen staat op 804. De virusuitbraak leidt in onze regio tot drukte in de supermarkten, maar ook tot bijzondere initiatieven. In dit liveblog volg je de laatste ontwikkelingen in Oost-Nederland.