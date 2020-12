LIVE | Stiefvader die verdacht wordt van doden baby in tranen: ‘Ik zei: word toch wakker’

Een 32-jarige man uit Deventer wordt verdacht van het doden van zijn 8 maanden oude stiefzoon. De rechtbank in Zwolle trekt twee dagen uit voor de rechtszaak. De baby overleed aan hersenletsel. Was het door het hevig schudden van Randy S. dat het kind omkwam? Onderaan dit artikel kun je live ons verslag volgen.

Volgens deskundigen is het schudden van Randy S. een mogelijke verklaring voor het letsel dat het kind had opgelopen. Het Openbaar Ministerie twijfelt niet aan dit scenario, zo bleek op de zitting in oktober 2018 waarin S. op vrije voeten werd gesteld.

Bloeding in de ogen

Het schudden duurde zeker 5 seconden, waarbij het hoofdje met de kin op de borst tot in de nek bewoog. De bloedingen in de ogen van het kind passen bij een ‘zeer heftig schudincident’, aldus de officier van justitie. Op die zitting in 2018 besloot de rechtbank dat de verdediging een contra-expertise mocht laten opstellen.

Bij geboorte

Een volgens de raadslieden Alrik de Haas en Wout Morra geloofwaardig alternatief scenario is dat het kind bij de moeilijke geboorte al hersenletsel opliep. Een maand of vier voor het overlijden constateerde een radioloog in het Deventer Ziekenhuis al vocht in de hersenen van de baby. De verdediging vermoedt dat een oudere bloeduitstorting in februari dit jaar opnieuw is gaan bloeden.

De zaak wordt maandag en dinsdag behandeld in de rechtbank in Zwolle. Volg hier onder de live-tweets van onze rechtbankverslaggever.