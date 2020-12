LIVE | Stiefvader die verdacht wordt van doodschudden baby in tranen: ‘Ik zei: word toch wakker’

video In deze me­ga-teststraat in Zwolle kunnen duizenden mensen per dag terecht (en de uitslag heb je zo)

5 december Met de opening van een nieuwe grote corona-testlocatie in Zwolle heeft de GGD IJsselland vandaag in één klap de testcapaciteit fors opgeschroefd. In de IJsselhallen kunnen als het nodig is tot 2500 mensen per dag terecht. Hier start de GGD bovendien met sneltesten, waarbij de uitslag binnen enkele uren volgt.