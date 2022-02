LIVE | Storm Eunice is officieel aan land: treinen en bussen trappen op de rem, wegen zijn afgesloten

Blijdschap over carnaval vieren in cafés in Zwolle, gemeente verbiedt opzetten buitenten­ten

Het carnaval in Zwolle was weliswaar al afgelast, maar kan door de recente versoepelingen tóch doorgaan. Wel is veel anders dan anders in Sassendonk: zo is er geen startavond op de Grote Markt en geen optocht. De gemeente Zwolle verbiedt buitententen voor cafés. De feestvierders zijn blij dat er iets kan. ,,Het begint alweer te kriebelen.”

17 februari