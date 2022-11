LIVE | Tientallen trekkers bij provinciehuis in Zwolle, boze boeren willen brief overhandigen

Tientallen trekkers zijn Zwolle binnengereden. De verwachting is dat er de komende uren honderden boze boeren zullen volgen voor een protestactie in de Overijsselse hoofdstad. De actievoerders verzamelen zich voor het provinciehuis waar zij om half twee een brief willen overhandigen.