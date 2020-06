LIVE | Wapen- en drugszaak rond doodgeschoten Henk Wolters uit Zwolle hervat: ‘Van wapenhandel tot erectiepillen’

Wolters was vermeend kopstuk van de bende. Hij werd op oudejaarsavond doodgeschoten voor zijn woning in de Zwolse wijk Kamperpoort. Gisteren maakte het Openbaar Ministerie bekend 15.000 euro uit te loven voor de gouden tips die leidt naar de dader van de moord.

Vanaf eind 2017 hield de recherche Wolters nauwlettend in de gaten. Er volgde een uitgebreide observatie-operatie, waarbij de Zwollenaar een baken onder zijn auto kreeg, zijn telefoon werd afgetapt, de recherche zijn woning geobserveerde met een camera en afluisterapparatuur in zijn huis ophing.

Erectiepillen

Talloze medeverdachten uit Zwolle, Deventer en IJsselmuiden kwamen op deze manier in beeld. De recherche luisterde mee hoe hij drugs verhandelde, wapens testte en verkocht en handelde in medicatie waaronder erectiepillen. Ook zijn zoon (31) en dochter (23) zouden hem hebben geholpen.

Een arrestatieteam hield Wolters op 3 mei 2018 aan tijdens invallen op verschillende plekken in Zwolle. Er werden rond die tijd ook 14 medeverdachten aangehouden uit Zwolle, IJsselmuiden en Deventer. Acht van hen staan deze maand voor de rechter in Zwolle. De anderen volgen later, omdat een aantal onderzoekswensen nog niet is afgerond.