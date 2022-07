LIVE | Zwolle wil dat demonstranten vertrekken • Boeren Nijkerk breken blokkade op

De meeste blokkades bij distributiecentra in deze regio zijn inmiddels opgeheven. In onder meer Raalte en Deventer gebeurde dit nadat de gemeente een noodverordening had afgekondigd. Nijkerk was een van de laatste plekken waar nog actie werd gevoerd. Alleen in Zwolle is nog een blokkade.