Livemuziek tussen de wijnflessen en ventieldopjes: ‘Eindelijk weer een mooi festival voor Zwolle’

Tijdens het luisteren naar livemuziek kun je meteen even kijken of er een boek, wijntje of fiets voor je bij is. Het eerste festival Common Ground trok zaterdagavond circa 500 bezoekers naar opvallende locaties rond de Thorbeckegracht in Zwolle.