Lobbygroepen bestoken provinciebestuur met verlanglijstjes: Wie krijgt geld?

De partijen en hun poppetjes in het nieuwe provinciebestuur van Overijssel zijn bekend, het coalitieakkoord -waar gaan de centen naartoe?- komt eraan. Allerlei lobbyclubs, brancheverenigingen en maatschappelijke organisaties deponeerden afgelopen wekend massaal hun wensen bij de nieuwe machthebbers in de provincie. Worden hun gebeden verhoord?

In Overijssel zijn afgelopen week de namen in het beoogde nieuwe college van Gedeputeerde Staten bekend geworden. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het coalitie-akkoord, dat dinsdag wordt gepresenteerd. Op het provinciehuis aan de Zwolse Luttenbergstraat stroomden de brieven van partijen -vaak met nondescripte afkortingen- die op een stuk van die taart 2019-2023 hopen afgelopen weken dan ook massaal binnen. Sommige komen van landelijke lobbyclubs; die belanden bij alle nieuwe provinciebesturen. Andere brieven zijn van regionale of lokale belangenbehartigers. Aan nieuwe colleges om te wikken en wegen. Op de provinciehuizen van Gelderland -waar al een coalitieakkoord ligt- en Flevoland -dat nog een college moet formeren- gebeurde en gebeurt traditiegetrouw hetzelfde.

Greep uit wensen

Een willekeurige greep uit de wensen die Overijssel binnen kreeg. Toeristische netwerkclub Gastvrij Overijssel wil geld zien van Overijssel en Gelderland om de IJsselvallei aantrekkelijker te maken voor toeristen. Maar Port of Zwolle, het samenwerkingsverband van de havens in Kampen, Meppel en Zwolle, wil ook steun. Want de Kornwerderzandsluizen moeten uitgebreid worden zodat ook zeeschepen de Overijsselse havens aan kunnen doen. En er moet eigenlijk ook een spoorterminal komen. En daar is provinciale steun voor nodig. De POLO -een logistieke lobbyclub- heeft vergelijkbare verzoeken neergelegd.

En wat te denken van de Overijsselse Vereniging voor Kleine Kernen? Die vindt dat de leefbaarheid in de vele dorpen op peil moet worden gehouden door dorpshuizen, goede voorzieningen en vervoer op peil te houden. En ook daar is -uiteraard- provinciale steun voor nodig.

Nachttreinen naar Randstad

Reizigersorganisatie ROCOV heeft -net als reizigersvereniging ALMA- ook wel wat 'suggesties‘ voor het openbaar vervoer: nachttreinen tussen Randstad en Zwolle, geen hogere kilometertarieven, betere haltevoorzieningen om maar wat te noemen. De Fietsersbond wil juist betere en meer fietspaden en fietsroutes. De stichting Jantje Beton en IVN Natuureducatie willen meer ‘groene en gezonde leef- en speelomgevingen’ zien; daar moet Overijssels geld voor op tafel komen.

'Renaissance van het platteland’ wil de ‘verbinding tussen stad en platteland’ versterken en wijst op ‘kansen die het platteland biedt om uitdagende maatschappelijke vraagstukken rond water, energie, voedsel en recreatie en op te lossen’. Maar daar is wel geld voor nodig.

Gebrek aan bouwlocaties

De NVB, van projectontwikkelaars en bouwers, wijzen Overijssel juist op de noodzaak voor meer woningen en het gebrek aan bouwlocaties. Bouwend Nederland wijdt liefst vier A4-tjes aan wat er in Overijssel zou moeten gebeuren: verbreding tot vier rijbanen van karrespoor N35 (Zwolle-Nijverdal) en N50 (Kampen-Hattemerbroek) tot snelweg staan hoog op de prioriteitenlijst.

De CLOK, een stichting die opkomt voor lokale ondernemers, wijst Overijssel op het belang van parkmanagement bij bedrijventerreinen; dat zou gestimuleerd moeten worden. ELaadNL, dat meer elektrische laadpalen voor auto's wil zien, doet Overijssel tips aan de hand om meer laadpalen -goed voor het milieu!- te realiseren. De Verkeersveiligheidscoalitie, waaronder ANWB en Fietsersbond, wil dat Overijssel flink investeert in veiliger verkeer. terwijl ouderenbonden KBO-PCOB weer willen dat Overijssel ‘seniorvriendelijker’ gemaakt wordt.

