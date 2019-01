Loes Lodder krijgt bijval: ‘het geluid’ maakt meer Zwollenaren horendol

update Meeste incidenten tijdens de jaarwisse­ling in Oost-Nederland

9:33 Het aantal incidenten tijdens afgelopen jaarwisseling was in Oost-Nederland het hoogst van het land. Wel is het totaal aantal incidenten in deze regio gedaald ten opzichte van andere jaren. Wat ook opvalt: het landelijke aantal tegen de politie gerichte incidenten is lager dan wat de politie zelf naar buiten heeft gebracht.