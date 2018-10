Lokale omroep RTV Zwolle FM is vastberaden en wil door

RTV Zwolle FM herrees een jaar geleden uit de resten van voorganger RTV ZOo. Redactie en bestuur lagen met elkaar in de clinch en de omroep ging uiteindelijk ‘op zwart’. In een onderzoek dat begin dit jaar verscheen, kreeg ook de opvolger er flink van langs. De doelstellingen werden niet gehaald en stabiliteit was ver te zoeken, constateerde bureau Bright. Hoofdredacteur Rein Tuininga snapt de conclusies van toen wel. Hij begon een jaar geleden en schudt zijn hoofd als hem wordt gevraagd hoe hij de omroep aantrof. ,, Ik kreeg een lijst van 140 medewerkers. Daarvan waren er nog dertig actief. De rest was vertrokken of hing er een beetje bij. We zijn eerst maar eens schoon schip gaan maken om de mensen over te houden die ook echt actief waren.”